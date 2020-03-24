В Одессу поздно вечером 23 марта специальным бортом из Киева доставили экспресс-тесты на коронавирус, а также спецсредства для защиты медиков.

Об этом в Facebook сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Одесщина стала гуманитарным хабом – от нас груз будет доставлен также в Николаев, Херсон, Винницу и Кропивницкий. ПЛР-тесты сразу будут доставлены в лабораторный центр в Одессе и наши ученые смогут эффективно и быстро определять болезнь. Также мы начнем сортировку экспресс-тестов, респираторов и других средств защиты для наших врачей. Уже завтра медицинские учреждения будут укомплектованы этими средствами", – написал Куцый.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе закрывается клиника Национального медицинского университета, в которой находится девять аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения жизни больных с коронавирусом.

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