В Преображенском парке в центре Одессе нашли человеческие останки. Ситуацию должна прояснить экспертиза.

Жуткую находку сделали рабочие, которые занимаются в парке строительными и земляными работами. Эту информацию Odessa.online подтвердили в полиции Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Сухие фрагменты костей в большом количестве были изъяты правоохранителями. Останки направлены на экспертизу, которая должна установить их возраст.

В одесском парке обнаружили человеческие кости Алексей Костржицкий / Facebook

В одесском парке обнаружили человеческие кости Алексей Костржицкий / Facebook

Отметим, что Преображенский парк был разбит рядом с рынком "Привоз" в предвоенные годы на месте Первого христианского кладбища Одессы. Оно существовало с начала основания города и официально перестало функционировать в конце позапрошлого века. Потому, наличие там человеческих костей вполне объяснимо. Но утверждать, что останки относятся к прошлым эпохам можно будет лишь после получения результатов экспертизы.

В одесском парке обнаружили человеческие кости Алексей Костржицкий / Facebook

В одесском парке обнаружили человеческие кости Алексей Костржицкий / Facebook

В одесском парке обнаружили человеческие кости Алексей Костржицкий / Facebook

В одесском парке обнаружили человеческие кости Алексей Костржицкий / Facebook

В одесском парке обнаружили человеческие кости Алексей Костржицкий / Facebook

Пока же правоохранители открыли уголовное производство по 115-й статье УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 20 февраля у памятника Дюку в Одессе прошла акция памяти Героев Небесной Сотни. В ней приняли участие несколько десятков одесситов. После панихиды по погибшим за Украину собравшиеся зажгли свечи и расставили лампадки в форме государственного герба.

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