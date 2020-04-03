В Одесской области задержан квартет “баянистов”-нелегалов из Молдовы - хотели найти работу. Оперативное видео

В Одесской области задержали четверых граждан Молдовы, которые незаконно пересекли украинскую границу и направлялись "навестить родственников".

Пограничникам иностранцы признались, что еще надеялись найти в Украине работу, поэтому захватили с собой баян, сообщили в пресс-службе ГПСУ (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Сотрудники Пограничной полиции Молдовы сообщили украинским пограничникам, что наблюдают, как группа неизвестных пытается незаконно попасть в Украину на направлении Карагасаны–Чистоводне.

На перехват были подняты украинские стражи границы отдела Староказачье, которые обнаружили нелегалов уже на территории Украины.

В Одесской области задержан квартет "баянистов"-нелегалов из Молдовы dpsu.gov.uа

"Ансамбль" пытался спрятаться на чердаке частного дома в селе Русскоивановка Белгород-Днестровского района. Оказалось, что всем "музыкантам" – до 30 лет, но ранее некоторые из них уже задерживались за незаконное пересечение украинской границы.

На этот раз отвечать им придется в суде, который определит размер штрафа.

Как сообщал OBOZREVATEL, пьяный житель села Шевченково Килийского района на Одесщине пришел с боевой гранатой в помещение АЗС. 25-летний молодой человек заблудился глубокой ночью в поисках дополнительной дозы алкоголя.

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