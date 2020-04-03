​​​​​​​В Одессе сожгли машину проукраинского активиста. Фото

В Одессе на улице Успенской ночью 3 апреля сгорел автомобиль Mercedes одесского активиста Демьяна Ганула. Машина сильно повреждена.

Об этом он сам сообщил в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня ночью мне сожгли автомобиль. Связываю это с моей общественной деятельностью. Сейчас проверяю подозреваемых, вечером напишу детально, кто это может быть", - написал Ганул.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к происшествию. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, В Одессе из-за наклейки с советским диктатором Иосифом Сталиным на авто произошла массовая драка со стрельбой.

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