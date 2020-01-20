В Одессе пьяный мопедист без фар на скорости влетел в иномарку. Фото

В Одессе нетрезвый водитель мопеда с выключенными в ночное время суток фарами на скорости врезался в BMW. В результате виновник аварии и его пассажир были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водитель иномарки не пострадал.

ДТП произошло ночью 20 января на перекрестке улиц Марсельская и Семена Палия, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, нетрезвый водитель мопеда, двигаясь с выключенными фарами, влетел на перекрестке в BMW, который совершал поворот на улицу Марсельскую. С места аварии 33-летнего водителя мопеда и его 19-летнего пассажира увезла "скорая".

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством). Меру наказания виновному определит суд.

В Одессе пьяный мопедист без фар на скорости влетел в иномарку Пресс-служба ГУНП в Одесской области

В Одессе пьяный мопедист без фар на скорости влетел в иномарку Пресс-служба ГУНП в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января в районе села Новоселовка под Одессой произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля. Водитель BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество служебному автомобилю местной больницы, врезался в него, после чего бросил свое транспортное средство и скрылся. В результате аварии погиб 65-летний врач, который управлял автомобилем "скорой".

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