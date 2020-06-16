В Одессе пьяные военные устроили стрельбу около детского центра. Фото

В Одессе пьяные военные устроили стрельбу из пистолетов недалеко от детского центра "Молодая гвардия" в микрорайоне Лузановка.

Происшествие случилось в ночь на 16 июня, сообщает пресс-служба Управления полиции охраны в Одесской области. Полицию на место ЧП при помощи кнопки срочного вызова вызвали сотрудники детского центра.

Авто полиции охраны

"Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили, у детского центра двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые развлекались тем, что стреляли в воздух. Увидев полицейских, мужчины пытались убежать, при задержании один из них начал толкать полицейского", – говорится в сообщении.

Задержанными оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области, оба военнослужащие. У них были обнаружены два стартовых пистолета, магазины с патронами и кастет.

Оружие, найденное у военных

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе военный медик за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в дерево.