В Одессе прокурор погорел на крупной взятке. Оперативные фото

В Одессе при получении взятки в 25 тысяч долларов задержаны прокурор одной из местных прокуратур и посредник.

Работник надзорного ведомства вымогал и получил взятку за смену квалификации преступления, сообщается на Facebook-странице Государственного бюро расследования (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Вступив в сговор с гражданским лицом, женщиной, которая согласилась быть посредником при передаче денег, работник прокуратуры вымогал взятку у фигуранта уголовного производства по факту мошенничества в особо крупных размерах. За 25 тысяч долларов прокурор обещал изменить квалификацию преступления и в дальнейшем содействовать освобождению гражданина от ответственности.

Вымогатель и его пособница были задержаны "на горячем".

В Одессе прокурор погорел на крупной взятке Facebook / ГБР

В Одессе прокурор погорел на крупной взятке Facebook / ГБР

В Одессе прокурор погорел на крупной взятке Facebook / ГБР

В Одессе прокурор погорел на крупной взятке Facebook / ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, инфицированных коронавирусом граждан будут принудительно госпитализировать в случае такой необходимости. Для этого достаточно решения врача и нежелания пациента самоизолироваться и проходить лечение добровольно. Такое решение, принятое в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве, озвучил журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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