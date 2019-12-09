В Одессе произошло опасное ЧП на стройке: фото, видео и подробности

В Одессе на строительстве высотного дома на Гагаринском плато утром 9 декабря едва не погиб рабочий.
Он упал в глубокую скважину, сломал себе ноги, однако строительная фирма не спешила вызывать скорую и полицию: это сделали жители близлежащих домов. Об этом пишет "Думская" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Рабочий чуть не погиб на стройке в Одессе
Думская
До этого строители сумели вытащить мужчину из скважины своими силами и увезли с территории объекта.
Позднее стало известно, что пострадавшего госпитализировали. Полиция занялась расследованием инцидента.
Рабочий едва не погиб на стройке в Одессе
Думская
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за скандальную стройку одесситов в Киеве взялось ГБР.
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