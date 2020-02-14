В Одессе задержали мужчину, который едва не зарезал человека на одесском рынке "Привоз". Злоумышленника вычислили и задержали по горячим следам.

Как было установлено, 38-летний подозреваемый повздорил на "Привозе" с 44-летним жителем Тарутинского района и нанес ему несколько проникающих ножевых ранений в грудь и живот, после чего скрылся, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Конфликт между двумя мужчинами возник среди белого дня, и закончился бы трагедией, если бы раненного вовремя не доставили в больницу. У мужчины были глубокие раны грудной клетки и живота и он потерял много крови, но врачам удалось его спасти. Они же сообщили в полицию о том, что в больницу доставлен раненный ножом человек.

Уже через полчаса подозреваемый был задержан. Свой поступок он объяснил влиянием алкоголя. Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого как покушение на убийство.

В Одессе поймали мужчину, устроившего кровавые разборки на рынке Пресс-служба ГУНП в Одесской области

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До избрания меры пресечения задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Клеверном мосту на выезде из Одессы опрокинулся грузовик. ДТП произошло из-за неудачного маневра водителя.

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