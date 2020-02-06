В Одессе подростка спасли от самоубийства в СИЗО: подробности

В Одесском следственном изоляторе была предотвращена попытка суицида. Покончить с собой пытался несовершеннолетний арестант.

Ответственность за инцидент прокуратура возлагает на работников СИЗО, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Так, по результатам комплексной проверки прокуратурой открыто уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения обязанностей должностными лицами СИЗО. Им вменяется халатность в вопросе охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, вследствие чего нанесен существенный ущерб их здоровью.

Прокуроры установили, что администрацией СИЗО крайне неэффективно проводится индивидуально-профилактическая работа с наиболее небезопасной категорией лиц с точки зрения возможности совершения ими самоубийств.

Действия сотрудников СИЗО квалифицируются по ч. 1 ст. 137 УК Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего). Санкция данной статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот сорока часов, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Как отмечается, данный случай не единичный. Так, правоохранителями открыты еще 3 уголовных производства по фактам получения несовершеннолетними телесных повреждений в Одесском СИЗО. Действия администрации квалифицированы по ч. 3 ст. 120 УК Украины (доведение лица до самоубийства или попытки самоубийства, которая стала следствием жестокого с ним обращения). Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы.

В Одессе подростка спасли от самоубийства в СИЗО Денис Малюська / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января в Одессе задержали двоих полицейских за мошенничество и злоупотребление служебным положением. Правоохранители помогли разыскиваемому Интерполом иностранному преступнику нагло отобрать у двоих украинских предпринимателей 19 тысяч 700 евро.

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