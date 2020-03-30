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30 марта • обновлено в 09:58
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В Одессе на большой скорости перевернулась легковушка с 4 людьми. Фото

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В Одессе на Старой Люстдорфской дороге у поворота к селу Лиманка 29 марта произошло ДТП с пострадавшими. Водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина перевернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В результате аварии травмы получили 24-летний водитель и двое пассажиров: 20-летняя девушка и 23-летний парень. Их доставили в больницу. Еще один 23-летний пассажир авто от госпитализации отказался.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В Одессе на большой скорости перевернулась легковушка

В Одессе на большой скорости перевернулась легковушка

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Балковской 28 марта произошло ДТП с участием автомобиля BMW X5. Как позже выяснилось, пьяный полицейский превысил скорость, не справился с управлением и машина перевернулась.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
ДТП в Одессе
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