В Киеве посреди улицы похитили жителя Одессы: все подробности ЧП

Шестеро мужчин похитили в Киеве своего знакомого, который задолжал им деньги, и в автомобиле увезли в Одессу.

По дороге злоумышленники "выбивали" у него долг, говорится на сайте ГУНП в Одесской области.

В Киеве среди белого дня похитили мужчину nashkiev.ua

Чтобы "ускорить процесс", злоумышленники заставили пострадавшего написать сообщение отцу, чтобы тот к их приезду собрал необходимую сумму.

Однако тот обратился за помощью к полицейским и на встречу с преступниками пришел вместе с ними.

"Злоумышленников задержали. Все они местные жители возрастом от 29 до 50 лет, двое – уроженцы Закавказья. Мужчинам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 189 ("Вымогательство") и ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), – сообщил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.

В качестве меры пресечения двум из них суд избрал содержание под стражей, еще четырем отправили под круглосуточный домашний арест.

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