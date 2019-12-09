Ушел как Герой: в Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным

В Одессе простились с сотрудником ГСЧС Сергеем Шатохиным, погибшим от падения с высоты во время эвакуации студентов из горящего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря.
Как пишет Dumskaya, проводить героя в последний путь к Спасо-Преображенскому собору в Одессе пришли сотни людей – родные и близкие, руководители области, сослуживцы и многие неравнодушные одесситы.
В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным
dumskaya.net
"Сергей был очень порядочным человеком, готовым всегда прийти на помощь. Он жил так и погиб так", – рассказали сослуживцы Сергея.
4 декабря 43-летний спасатель Сергей Шатохин по приставной лестнице лез на третий этаж горящего дома на Троицкой со стороны двора. В этот момент из окна, спасаясь от огня, выпрыгнула студентка, которая сбила его с лестницы, и они оба упали вниз, проломив крышу пристройки.
Сергей получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В 18:35 7 декабря Сергей скончался в больнице, не выходя из комы. У него остались жена и трое детей.
10 декабря Сергея Шатохина похоронят в его родном селе Граденицы Беляевского района Одесской области.
Погибшему “при исполнении” спасателю руководство страны обещает присвоить звание Героя Украины.
В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным
dumskaya.net
В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным
dumskaya.net
В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным
dumskaya.net
В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным
dumskaya.net
В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным
dumskaya.net
В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным
dumskaya.net
В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным
dumskaya.net
В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным
dumskaya.net
В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным
dumskaya.net
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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