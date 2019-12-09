Ушел как Герой: в Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным

В Одессе простились с сотрудником ГСЧС Сергеем Шатохиным, погибшим от падения с высоты во время эвакуации студентов из горящего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря.

Как пишет Dumskaya, проводить героя в последний путь к Спасо-Преображенскому собору в Одессе пришли сотни людей – родные и близкие, руководители области, сослуживцы и многие неравнодушные одесситы.

В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным dumskaya.net

"Сергей был очень порядочным человеком, готовым всегда прийти на помощь. Он жил так и погиб так", – рассказали сослуживцы Сергея.

4 декабря 43-летний спасатель Сергей Шатохин по приставной лестнице лез на третий этаж горящего дома на Троицкой со стороны двора. В этот момент из окна, спасаясь от огня, выпрыгнула студентка, которая сбила его с лестницы, и они оба упали вниз, проломив крышу пристройки.

Сергей получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В 18:35 7 декабря Сергей скончался в больнице, не выходя из комы. У него остались жена и трое детей.

10 декабря Сергея Шатохина похоронят в его родном селе Граденицы Беляевского района Одесской области.

Погибшему “при исполнении” спасателю руководство страны обещает присвоить звание Героя Украины.

В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным dumskaya.net

В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным dumskaya.net

В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным dumskaya.net

В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным dumskaya.net

В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным dumskaya.net

В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным dumskaya.net

В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным dumskaya.net

В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным dumskaya.net

В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным dumskaya.net

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