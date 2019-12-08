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8 декабря • обновлено в 23:34
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Траур в самом разгаре: в Одессе в памятный день устроили веселье. Фото и видеофакт

2.5т
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В воскресенье, 8 декабря, в Одессе, несмотря на траур по погибшим при пожаре в колледже, объявленный президентом Владимиром Зеленским, на улицах веселились и готовились к Новому году.

Об этом сообщает местное издание "Думская" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что о трагедии напоминали только флаги на фасадах домов. На центральной улице города Дерибассовской же громко играли музыканты. Также шума наделали установкой елки.

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В Одессе устроили веселье в день траура

В Одессе устроили веселье в день траура

Скриншот из видео

В Одессе в день траура устроили веселье

В Одессе в день траура устроили веселье

Думская

В ТЦ "Среднефонтанский", как сообщают в Telegram-канале "Х**вая Одесса", и вовсе устроили концерт с танцами, песнями и праздничной мишурой.

В Одессе в день траура устроили веселье

В Одессе в день траура устроили веселье

Скриншот из видео

В Одессе в день траура устроили веселье

В Одессе в день траура устроили веселье

Думская

В Одессе в день траура устроили веселье

В Одессе в день траура устроили веселье

Думская

О трауре напоминали только цветы и флаги

О трауре напоминали только цветы и флаги

Думская

О трауре напоминали только цветы и флаги

О трауре напоминали только цветы и флаги

Думская

О трауре напоминали только цветы и флаги

О трауре напоминали только цветы и флаги

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вечер 8 декабря в результате пожара погибли 10 человек. Зеленский объявил траур и запретил шумные мероприятия.

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Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Тег
пожар
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Комментарии
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Ну, в Одесі нікого із загиблих на Донбасі воїнів не проводжали на колінах. Там надто сильний "руцкідух". там надсо сильно "Русью пахнет"...
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Blashchuk Oleh, Blashchuk Olen, Одесса - мама всегда была пророссийской и никогда не будет бан де ровской.
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