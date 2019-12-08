Траур в самом разгаре: в Одессе в памятный день устроили веселье. Фото и видеофакт

В воскресенье, 8 декабря, в Одессе, несмотря на траур по погибшим при пожаре в колледже, объявленный президентом Владимиром Зеленским, на улицах веселились и готовились к Новому году.

Об этом сообщает местное издание "Думская" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что о трагедии напоминали только флаги на фасадах домов. На центральной улице города Дерибассовской же громко играли музыканты. Также шума наделали установкой елки.

В Одессе устроили веселье в день траура Скриншот из видео

В Одессе в день траура устроили веселье Думская

В ТЦ "Среднефонтанский", как сообщают в Telegram-канале "Х**вая Одесса", и вовсе устроили концерт с танцами, песнями и праздничной мишурой.

В Одессе в день траура устроили веселье Скриншот из видео

В Одессе в день траура устроили веселье Думская

В Одессе в день траура устроили веселье Думская

О трауре напоминали только цветы и флаги Думская

О трауре напоминали только цветы и флаги Думская

О трауре напоминали только цветы и флаги Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вечер 8 декабря в результате пожара погибли 10 человек. Зеленский объявил траур и запретил шумные мероприятия.

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