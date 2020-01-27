Смертельные пожары в Одессе: суд принял решение по экс-главному спасателю области. Фото

Заводской районный суд Николаева 27 января отправил под ночной домашний арест экс-начальника Одесского областного управления ГСЧС Виктора Федорчука.

Его подозревают в служебной халатности, которая привела к трагическим последствиям. Об этом сообщает 368.media (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По версии Государственного бюро расследований, Федорчак должным образом не обеспечил надзор за пожарной безопасностью, что привело к масштабным трагедиям на территории Одессы.

Речь идет о пожаре в лагере "Виктория" 16 сентября 2017 года, в психиатрической больнице 10 июня 2019 года, в гостинице "Токио Стар" 17 августа 2019 года, а также в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря 2019 года.

Теперь Виктор Федорчак как минимум два месяца должен находиться дома с 19:00 до 07:00.

Сам экс-главный спасатель Одесской области заявил суду, что не признает свою вину.

Смертельные пожары в Одессе: суд принял решение по экс-главному спасателю области Преступности.Нет

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, опубликовано видео с первыми минутами страшного пожара в колледже экономики и права на ул.Троицкой, произошедшего 4 декабря и унесшего 16 жизней.

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