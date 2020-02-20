"Развела" на полмиллиона: в Одессе разоблачили мошенницу

В Одессе полиция задержала 33-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве. Находчивая одесситка в интернете предлагала транспортные средства по заниженной цене.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

Как только доверчивые покупатели подписывали договор и перечисляли на счет мошенницы первый взнос, она меняла номер телефона и адрес офиса.

Таким образом ей удалось обмануть 5 человек на полмиллиона гривен.

Во время обыска в квартире подозреваемой полицейские нашли вещественные доказательства преступной деятельности: банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры, печати и документы для заключения фиктивных договоров.

Открыто уголовное производство по статье "Мошенничество". Одесситке грозит до трех лет тюрьмы.

Обманула на полмиллиона: в Одессе разоблачили мошенницу Одесская жизнь (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, житель Одесской области присвоил себе средства одного из украинских банков. Он украл более миллиона гривен.

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