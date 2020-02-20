"Развела" на полмиллиона: в Одессе разоблачили мошенницу

В Одессе полиция задержала 33-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве. Находчивая одесситка в интернете предлагала транспортные средства по заниженной цене.
Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.
Как только доверчивые покупатели подписывали договор и перечисляли на счет мошенницы первый взнос, она меняла номер телефона и адрес офиса.
Таким образом ей удалось обмануть 5 человек на полмиллиона гривен.
Во время обыска в квартире подозреваемой полицейские нашли вещественные доказательства преступной деятельности: банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры, печати и документы для заключения фиктивных договоров.
Открыто уголовное производство по статье "Мошенничество". Одесситке грозит до трех лет тюрьмы.
Обманула на полмиллиона: в Одессе разоблачили мошенницу
Одесская жизнь (Иллюстрация)
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, житель Одесской области присвоил себе средства одного из украинских банков. Он украл более миллиона гривен.
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