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17 декабря • обновлено в 17:25
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Протестующие парализовали трассу Киев-Одесса: чего они требуют. Фото, видео

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Под Одессой аграрии перекрыли трассу М-05 Киев-Одесса, требуя продлить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Противники земельной реформы заблокировали движение транспорта в районе села Демидовка Любашевского района.

Несколько сотен протестующих беспрерывно ходят по пешеходному переходу возле автозаправки Socar, периодически пропуская транспорт по мере его накопления, чтобы не доводить ситуацию до рукоприкладства.

Аналогичные акции против открытия земельного рынка 17 декабря проходят еще в 9 областях, кроме Одесской, сообщается на Facebook-странице “Всеукраинской Аграрной Рады”.

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Аграрии заблокировали трассу Киев-Одесса

Аграрии заблокировали трассу Киев-Одесса

Facebook Всеукраинской Аграрной Рады

Противники предложенной Кабмином земельной реформы считают, что земельный рынок нужно открывать поэтапно, чтобы избежать спекуляций. По их мнению, законопроект о земле нельзя принимать во втором чтении в нынешнем виде, поскольку он написан под транснациональные компании и олигархов, которые хотят завладеть сельхозземлями Украины.

В Одесской области, кроме киевской трассы, аграрии также перекрыли трассу М-15 Одесса-Рени в районе села Кирнички Измаильского района, пишет издание Dumskaya,

Аграрии заблокировали трассу Киев-Одесса

Аграрии заблокировали трассу Киев-Одесса

Facebook Всеукраинской Аграрной Рады

Аграрии заблокировали трассу Киев-Одесса

Аграрии заблокировали трассу Киев-Одесса

Facebook Всеукраинской Аграрной Рады

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря у стен Верховной Рады возникли потасовки из-за митингов против открытия рынка земли. Протестующие бросали в правоохранителей камни, а те в ответ применили слезоточивый газ. По данным МВД, в центр Киева отправили усиленные наряды силовиков. Также частично ограничили движение транспорта, поскольку в митингах задействовано большое количество транспорта и сценического оборудования.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы аграрии
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как сказал один из усраинских политуханов, надо сделать так чтоб все завидовали жизни в усра-ине, а вышло наоборот.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В Европу хотят мыть сартиры.
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