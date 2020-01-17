Призывал к расколу страны: на Одесщине СБУ разоблачила сепаратиста

Служба безопасности Украины разоблачила очередного сепаратистского интернет-агитатора в Одессе.

Мужчина регулярно размещал на персональных страницах в соцсетях информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "ЛНР" и "ДНР", сообщается на сайте СБУ Украины.

В Одессе разоблачили антиукраинского агитатора Служба безопасности Украины

Оперативники спецслужбы установили, что материалы для публикации агитатор получал из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.

Во время санкционированных следственных действий, в рамках уголовного производства, сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность. Кроме того, было установлено, что подозреваемый занимался вербовкой граждан для незаконного участия в террористических организациях "Л/ДНР".

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе отпустили террориста, взорвавшего здание СБУ.

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