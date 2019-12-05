Перекрытия обвалились до первого этажа: в Одессе начали разбирать завалы колледжа. Фото и видео

Спасатели начали разбирать завалы на месте пожара в одесском колледже. Работа по поиску тех, кто пока числится пропавшим без вести, была запущена в режиме нон-стоп, и будет идти до полного прояснения ситуации с пропавшими.

Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, поисковые мероприятия начались одновременно с двух сторон – со стороны центральной арки и с фасада левого крыла (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пожар в одесском колледже od.dsns.gov.ua

Пожар в одесском колледже od.dsns.gov.ua

Пожар в одесском колледже od.dsns.gov.ua

По состоянию на 17:30 четверга, 5 декабря, спасатели разбирали и увозили на экспертизу своды балок. В арке здания во время пожара произошел обвал перекрытий, их разбирали кранами. Спасатели уже расчистили подвал в правой части сгоревшего здания. Согласно чертежам БТИ, в левой части тоже есть подвал, но спасатели не могут найти вход в него.

Как заявил глава ОГА Максим Куцый, работы не должны занять более суток, но в случае обнаружения тел, будут приостановлены для следственных действий. Губернатор собрал совещание с полицией, спасателями и медиками, во время которого стало известно, что одна из числившихся пропавшей нашлась. Это женщина 1981 г.р. по имени Руслана.

Кроме того, стало известно и об обнаружении под завалами первого тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 утром 4 декабря. В результате погибла студентка. Несколько десятков человек пострадали. Вечером 5 декабря 13 человек числились пропавшими без вести.

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