Пожар в колледже Одессы: в полиции назвали основную версию трагедии

В Одессе озвучили основную версию смертельного пожара в экономическом колледже. Эксперты склоняются, что к трагедии привела неисправная электропроводка.

Об этом стало известно в ходе брифинга с участием губернатора Одесской области Максима Куцего, начальника областной полиции Олега Беха и руководителя ГСЧС региона Вадима Шулюка.

Так, Бех рассказал, что согласно заключению экспертов Госслужбы чрезвычайных ситуаций, возгорание началось в кабинета №9, который находится на третьем этаже.

"По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", - сказал Бех.

Точная причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы.

В свою очередь Куцый сообщил, что движение по улице Троицкой, где произошел пожар, будет перекрыто до определения технического состояния здания. Бех также уточнил, что в нем продолжают работать эксперты из Киева.

"Личности всех погибших во время пожара предварительно установлены и со следующей недели тела после ДНК-экспертиз начнут выдавать родственникам для похорон", – сообщил глава ГУ НП в Одесской области.

И. о. начальника ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк сообщил о результатах обысков в управлении ведомства. По его словам, информация о том, что сотрудники уничтожали документы, не подтвердилась.

Пожар в колледже Одессы: названа причина odessa.online

Пожар в колледже Одессы: названа причина odessa.online

Пожар в колледже Одессы: названа причина odessa.online

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