Пожар в колледже Одессы: в полиции назвали основную версию трагедии

В Одессе озвучили основную версию смертельного пожара в экономическом колледже. Эксперты склоняются, что к трагедии привела неисправная электропроводка.
Об этом стало известно в ходе брифинга с участием губернатора Одесской области Максима Куцего, начальника областной полиции Олега Беха и руководителя ГСЧС региона Вадима Шулюка.
Так, Бех рассказал, что согласно заключению экспертов Госслужбы чрезвычайных ситуаций, возгорание началось в кабинета №9, который находится на третьем этаже.
"По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", - сказал Бех.
Точная причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы.
В свою очередь Куцый сообщил, что движение по улице Троицкой, где произошел пожар, будет перекрыто до определения технического состояния здания. Бех также уточнил, что в нем продолжают работать эксперты из Киева.
"Личности всех погибших во время пожара предварительно установлены и со следующей недели тела после ДНК-экспертиз начнут выдавать родственникам для похорон", – сообщил глава ГУ НП в Одесской области.
И. о. начальника ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк сообщил о результатах обысков в управлении ведомства. По его словам, информация о том, что сотрудники уничтожали документы, не подтвердилась.
Пожар в колледже Одессы: названа причина
odessa.online
Пожар в колледже Одессы: названа причина
odessa.online
Пожар в колледже Одессы: названа причина
odessa.online
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. 6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двух жертв пожара.
В ночь на 7 декабря было найдено еще одно тело. Вечером 7 декабря в больнице скончался спасатель.
Утром 8 декабря под завалами найдены еще два тела.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Также одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
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