После банкета в ресторане Одессы в больницу попали шесть человек: среди них – ребенок

В одесском ресторане отравились шестеро человек.

В одном из ресторанов Одессы произошло массовое отравление – с диагнозом сальмонеллез госпитализированы шесть человек.

Об этом "Думской" сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев. Он уточнил, что пострадали пятеро взрослых и один ребенок.

В областном управлении Госпродпотребслужбы отметили, что 29 июля люди присутствовали на банкете, а уже на следующий день у них поднялась температура, появились боли в животе, начались рвота и диарея.

В одесском ресторане нашли множество нарушений

В результате проведенной проверки в ресторане было обнаружено множество нарушений. Так, мясо, морепродукты и яйца хранилось без необходимой маркировки и без соблюдения температурного режима.

Также грязное оборудование и инвентарь ресторана находились в захламленных помещениях, а посуда – на деревянных поверхностях, что запрещено нормами.

В итоге ресторан был временно закрыт, а продукты изъяты.

Издание уточняет, что речь идет о банкетном зале "Ошн-Тошн" на улице Торговой, 1.

В одесском ресторане нашли множество нарушений

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 2 июля в поселке городского типа Кирилловка Запорожской области на базе отдыха произошло массовое отравление детей из Днепра.