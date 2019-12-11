Без залога: подозреваемого в громком убийстве под Одессой отправили в СИЗО

Подозреваемому в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой летом этого года продлили содержание под стражей.

Как пишет Оdessa.online, Николая Тарасова перевели в Одесское СИЗО из Раздельнянского ИВС, где он находился во время следствия.

Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко перевели в СИЗО Одессы odessa.online

На заседании суда 11 декабря Тарасов не стал повторять громкие заявления, сделанные им накануне, и преимущественно молчал.

Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко перевели в СИЗО Одессы odessa.online

Напомним, 10 декабря в Раздельнянском районном суде Николай Тарасов заявил, что признательные показания относительно убийства девочки из него силой выбили правоохранители.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

13 июня в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед девочки Николай Тарасов.

Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи.

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