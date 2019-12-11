Главная Новости
11 декабря • обновлено в 17:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Без залога: подозреваемого в громком убийстве под Одессой отправили в СИЗО

1.1т
Читать материал на украинском

Подозреваемому в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой летом этого года продлили содержание под стражей.

Как пишет Оdessa.online, Николая Тарасова перевели в Одесское СИЗО из Раздельнянского ИВС, где он находился во время следствия.

Новости
"Заставили и били": подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко сделал громкое заявление
Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко перевели в СИЗО Одессы

Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко перевели в СИЗО Одессы

odessa.online

На заседании суда 11 декабря Тарасов не стал повторять громкие заявления, сделанные им накануне, и преимущественно молчал.

Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко перевели в СИЗО Одессы

Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко перевели в СИЗО Одессы

odessa.online

Напомним, 10 декабря в Раздельнянском районном суде Николай Тарасов заявил, что признательные показания относительно убийства девочки из него силой выбили правоохранители.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • 13 июня в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

  • Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед девочки Николай Тарасов.

  • Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине" на OBOZREVATEL.

Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы убийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги