В Одесской области произошел очередной смертельный пожар. Возгорание в частном доме унесло жизнь квартиранта.

Сообщение о пожаре поступило на спецлинию “101” 25 декабря в 15:10. Возгорание произошло в селе Щербанка Раздельнянского района Одесской области, информирует пресс-служба областного управления ГСЧС.

Под Одессой произошел очередной смертельный пожар press-center.news (иллюстрация)

Прибыв на вызов, спасатели обнаружили, что горит имущество в частном одноэтажном жилом доме. В 16:15 пожар был полностью ликвидирован. Во время тушения в одном из помещений было найдено тело погибшего мужчины 1975 года рождения, который снимал в доме комнату.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Причина смерти и убытки устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе опознали последнюю, 16-ю жертву пожара в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Это директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров. Известно, что во время пожара у 61-летнего ученого случился приступ и он упал на пол. Об этом еще в момент задымления сообщила его секретарь Галина Иванович, которая просила помощи.

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