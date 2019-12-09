Остановитесь и подумайте: под Одессой установили памятник жестоко убитой Даше Лукьяненко. Фото

В райцентре Ивановка на Одесщине появился памятник в память об убитой летом 2019 года 11-летней Даше Лукьяненко.

Памятник выполнен в виде скульптуры девочки-ангела с корзинкой цветов в руках. Об этом сообщил глава Ивановской райгосадминистрации Виктор Лобач на своей странице в Facebook.

Памятник Даше Лукьяненко Facebook Виктора Лобача

"Остановимся и подумаем, чтобы никогда такой трагедии больше не произошло ни в Ивановке, ни в Одессе, ни в каком другом селе, поселке или городке Украины", – прокомментировал установку памятника Лобач.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

13 июня в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она с рынка отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед девочки Николай Тарасов.

Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи.

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