Останется гнить: появились скандальные детали по затонувшему танкеру в Одессе

Владелец затонувшего в Одессе 22 ноября танкера "Делфи" хочет от него отказаться и оставить гнить на побережье.
Во время кораблекрушения танкер, который был спущен на воду еще в начале 1970-х годов, получил серьезные повреждения, и для его восстановления необходимы гигантские средства. Об этом OBOZREVATEL стало известно в ходе сессии Одесского областного совета.
По утверждению депутатов, судовладелец по-прежнему не выходит на связь и не намерен забирать свое судно. В связи с этим эта проблема ляжет на областные или городские власти Одессы, которым придется просто разрезать его на металлолом.
Также власти намерены обратиться с иском в суд с требованием обязать судовладельца возместить расходы по утилизации корабля и ликвидации последствий масштабного загрязнения моря нефтепродуктами. Однако сами признают, что дело может рассматриваться долгие годы.
Крушение танкера в Одессе
В то же время, Министерство инфраструктуры Украины создало специальную комиссию по расследованию аварии судна.
"В настоящее время продолжается сбор соответствующей информации, сведений и материалов, используются другие организационные мероприятия с целью установления обстоятельств и причин возникновения вышеупомянутой аварийного морского происшествия", – отметили в министерстве.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Кораблекрушение танкера в Одессе сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео.
Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Из пробоины на корабле вытекло горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
К месту крушения корабля потянулись тысячи одесситов – охотников за захватывающими селфи.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram