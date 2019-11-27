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29 ноября • обновлено в 12:25
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/ Происшествия

Останется гнить: появились скандальные детали по затонувшему танкеру в Одессе

6.5т
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Владелец затонувшего в Одессе 22 ноября танкера "Делфи" хочет от него отказаться и оставить гнить на побережье.

Во время кораблекрушения танкер, который был спущен на воду еще в начале 1970-х годов, получил серьезные повреждения, и для его восстановления необходимы гигантские средства. Об этом OBOZREVATEL стало известно в ходе сессии Одесского областного совета.

По утверждению депутатов, судовладелец по-прежнему не выходит на связь и не намерен забирать свое судно. В связи с этим эта проблема ляжет на областные или городские власти Одессы, которым придется просто разрезать его на металлолом.

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Также власти намерены обратиться с иском в суд с требованием обязать судовладельца возместить расходы по утилизации корабля и ликвидации последствий масштабного загрязнения моря нефтепродуктами. Однако сами признают, что дело может рассматриваться долгие годы.

Крушение танкера в Одессе

Крушение танкера в Одессе

В то же время, Министерство инфраструктуры Украины создало специальную комиссию по расследованию аварии судна.

"В настоящее время продолжается сбор соответствующей информации, сведений и материалов, используются другие организационные мероприятия с целью установления обстоятельств и причин возникновения вышеупомянутой аварийного морского происшествия", – отметили в министерстве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Одесса
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надо чтоб весь салидол вылелся,
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