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4 января • обновлено в 12:34
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Одесситка забила до смерти скалкой бывшего мужа: жуткое видео с места событий. 18+

1.4т
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В Одессе во время новогоднего застолья женщина убила бывшего мужа скалкой. Она несколько раз ударила экс-супруга по голове.

Одесситка пригласила бывшего мужа в гости, чтобы отпраздновать вместе Новый год. Они продолжали поддерживать хорошие отношения после развода. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Пара выпила и между ними возник конфликт. Женщина взяла деревянную скалку для теста и несколько раз ударила 43-летнего бывшего мужа по голове. Он умер на месте.

После убийца вызвала полицию и сообщила, что над ней совершили насильственные действия. Правоохранители приехали и зафиксировали факт преступления именно со стороны бывшей жены убитого. 40-летнюю подозреваемую задержали. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области ревнивец из-за жены едва не убил соседа. Мужчина ударил недруга молотком по голове.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
убийство новости Одессы
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