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4 декабря • обновлено в 14:25
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Обнародован список пострадавших в пожаре в Одессе: стало известно о первой жертве

1.6т
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В результате масштабного пожара в центре Одессы погиб минимум один человек - это преподавательница колледжа 1976 г.р., которая скончалась в ГКБ №1.

Кроме того, в мэрии официально подтвердили информацию о 4 госпитализированных девушках:

  • Чернявская Кристина Викторовна (2002 г.р.);

  • Савельева Юлия Васильевна (2002 г.р.);

  • Куртеева Мария Игоревна (2003 г.р.);

  • Свердленко Софья Валерьевна (2002 г.р.).

Они госпитализированы в Детскую областную клиническую больницу Еще восьмерых взрослых госпитализировали в городские больницы.

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Список пострадавших в пожаре в Одессе: стало известно о первой жертве

Обнародован список пострадавших в пожаре в Одессе: стало известно о первой жертве

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25, утром 4 декабря. Пожар возник на третьем этаже, после чего распространился на площадь 700 кв.м. Сейчас огнем охвачены 4 из 6 этажей. Горит площадь более 2 тысяч квадратных метров. В момент возникновения пожара в здании находились около 400 человек.

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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