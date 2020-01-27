Небо окрасилось красным: все подробности и видео мощного пожара в Одессе. Фото, Видео

Сильный пожар охватил чердак и крышу жилого дома внутри двора на Нежинской, 57 в Одессе. Жильцы горящего дома успели выскочить на улицу.

Сообщение о возгорании крыши 3-этажного дома на Нежинской поступило на спец-линию 101 около 17:30, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В течение 3 минут на место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. Было установлено, что горит чердак старинного здания на площади 80 квадратных метров. В течение получаса огонь удалось локализовать и в 18:50 возгорание было ликвидировано.

Отметим, что здание является памятником архитектуры 1875 года постройки. В 1880-х "Дом доходный Заля" реконструировали, надстроив третий этаж.

Пожар на улице Нежинской в Одессе, 27.01.20 ГСЧС в Одесской области

Пожар на улице Нежинской в Одессе, 27.01.20 ГСЧС в Одесской области

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