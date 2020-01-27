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27 января • обновлено в 20:06
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Небо окрасилось красным: все подробности и видео мощного пожара в Одессе. Фото, Видео

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Сильный пожар охватил чердак и крышу жилого дома внутри двора на Нежинской, 57 в Одессе. Жильцы горящего дома успели выскочить на улицу.

Сообщение о возгорании крыши 3-этажного дома на Нежинской поступило на спец-линию 101 около 17:30, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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В течение 3 минут на место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. Было установлено, что горит чердак старинного здания на площади 80 квадратных метров. В течение получаса огонь удалось локализовать и в 18:50 возгорание было ликвидировано.

Отметим, что здание является памятником архитектуры 1875 года постройки. В 1880-х "Дом доходный Заля" реконструировали, надстроив третий этаж.

Пожар на улице Нежинской в Одессе, 27.01.20

Пожар на улице Нежинской в Одессе, 27.01.20

ГСЧС в Одесской области

Пожар на улице Нежинской в Одессе, 27.01.20

Пожар на улице Нежинской в Одессе, 27.01.20

ГСЧС в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской мэрии решили разработать план мероприятий во избежание распространения в городе коронавируса, от которого в Китае уже умерли 80 человек.Принять дополнительные меры на аппаратном совещании потребовал от подчиненных городской голова Геннадий Труханов,

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Место
Украина Одесса
Теги
пожар новости Одессы
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