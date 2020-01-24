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24 января • обновлено в 18:42
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На Одесщине загорелся автобус с бойцами Нацгвардии. Фото, видео и подробности

1.2т
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На Одесщине в райцентре Рени 24 января сгорел автобус, который перевозил более десятка бойцов Нацгвардии.

Об этом корреспонденту OBOZREVATEL сообщили в пресс-центре Южного оперативно-территориального объединения ведомства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Из бойцов никто не пострадал. Они успели вовремя покинуть горящий автобус. Испугом отделался и водитель. По словам очевидцев, сначала из под капота повалил дым, а потом вспыхнул и салон. К приезду спасателей транспортное средство было полностью уничтожено огнем. Им оставалось загасить только остов машины. Причина ЧП устанавливается.

На Одесщине загорелся автобус с бойцами Нацгвардии

На Одесщине загорелся автобус с бойцами Нацгвардии

izbirkom.org.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среду, 22 января, на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области вспыхнул пожар.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
пожар новости Одессы
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Жалко автобус, лучше б побратимы сгорели, полностью...
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hunt andres
hunt andres
Че, выжили, скоты?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Вот за это можно и замахнуть
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