На Одесщине загорелся автобус с бойцами Нацгвардии. Фото, видео и подробности

На Одесщине в райцентре Рени 24 января сгорел автобус, который перевозил более десятка бойцов Нацгвардии.

Об этом корреспонденту OBOZREVATEL сообщили в пресс-центре Южного оперативно-территориального объединения ведомства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Из бойцов никто не пострадал. Они успели вовремя покинуть горящий автобус. Испугом отделался и водитель. По словам очевидцев, сначала из под капота повалил дым, а потом вспыхнул и салон. К приезду спасателей транспортное средство было полностью уничтожено огнем. Им оставалось загасить только остов машины. Причина ЧП устанавливается.

На Одесщине загорелся автобус с бойцами Нацгвардии izbirkom.org.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среду, 22 января, на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области вспыхнул пожар.

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