На Одесщине от ожогов погибла 5-летняя девочка: полиция расследует убийство

В Одесской области умерла 5-летняя девочка Катя, которая получила ожоги четвертой степени 35% тела.

Как сообщила в Facebook волонтер Екатерина Ножевникова, ребенок скончался в ожоговом отделении больницы.

"Маленькая Катя умерла. Травмы, несовместимые с жизнью. Деньги, собранные для Кати, оставляем для деток, которые попадут в ожоговое", – говорится в сообщении..

Ранее Ножевникова рассказала подробности трагедии, которая случилась в одном из сел Одесской области.

"Мать девочки воспитывает троих детей сама. Папа приезжает раз в два года. Выплата от государства 4200 грн на всех детей. Большой огород и ежедневная работа, чтобы вырастить что-то на пропитание. Корова, которую нужно доить. И детки, которые из-за всего этого чаще всего сами по себе", – сообщила волонтер.

Предварительно установлено, что огонь возник из-за неосторожного обращения со спичками. Кроме того, ребенку с ожогами вызвали "скорую помощь" лишь на следующий день после происшествия.

"Спички, синтетическая майка и полное отсутствие знаний, как оказывать первую помощь и насколько опасны ожоги. Горящую майку сняли вместе с кожей", – поделилась Ножевникова.

В пресс-службе ГУ НП в Одесской области ТСН сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по п.2, ст.115 УК Украины.

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