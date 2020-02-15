На Одесщине в поселке Березино Тарутинского района было обнаружено тело 63-летней женщины с огнестрельными ранениями.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
На теле женщины, которое нашли у нее дома, были ранения, предположительно от травматического оружия, в области ключицы, лица и живота.
Из головы погибшей во время судмедэкспертизы достали резиновую пулю. В помещении обстановка не была нарушена, а двери были закрыты.
Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".
На Одесщине нашли застреленную пенсионерку
delo.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине в Татарбунарском райне полицейские задержали женщину по подозрению в убийстве своего мужа.
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