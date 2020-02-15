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15 февраля • обновлено в 14:00
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На Одесщине нашли застреленную пенсионерку

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На Одесщине в поселке Березино Тарутинского района было обнаружено тело 63-летней женщины с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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На теле женщины, которое нашли у нее дома, были ранения, предположительно от травматического оружия, в области ключицы, лица и живота.

Из головы погибшей во время судмедэкспертизы достали резиновую пулю. В помещении обстановка не была нарушена, а двери были закрыты.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

На Одесщине нашли застреленную пенсионерку

На Одесщине нашли застреленную пенсионерку

delo.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине в Татарбунарском райне полицейские задержали женщину по подозрению в убийстве своего мужа.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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