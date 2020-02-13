На Одесщине коп приехал оформлять ДТП пьяным: подробности скандала

В Одесской области следователь полиции приехал оформлять ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на спецлинию "102" сообщили сами участники аварии, ожидавшие следственную группу.

Авария случилась в пгт. Александровка рядом с Черноморском, куда правоохранитель добрался, управляя собственным авто в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Для проверки указанного факта на место ДТП направились сотрудники полицейского главка и управления внутренней безопасности, которые установили, что следователь, действительно, пьян, однако не находится "при исполнении" и одет "по гражданке".

Факт управления автомобилем в пьяном виде был составлен административный протокол по 130-й статье КУпАП (управление транспортным средством лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

Начато служебное расследование, на время проведения которого нарушителя отстранили от служебных обязанностей. В полиции заверили - если проверка подтвердит факт правонарушения правоохранителем, его навсегда уволят со службы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полицейские во время обыска обокрали предприятие, воспользовавшись тем, что на нем трудоустроены незрячие люди. Но копы не заметили видеокамеру, которая это зафиксировала. После проведения следственных действий в помещениях фирмы "ДЕС-ГРУПП", производящей охранные пломбы, там не досчитались скотча, кусачек и набора шестигранников. ПО данному факту уже проводится служебное расследование.

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