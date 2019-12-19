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19 декабря • обновлено в 16:12
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На Одесщине школьники раздели и пытали маленького мальчика, снимая это на видео

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Двое 16-летних подростков в Одесской области пытали 11-летнего мальчика и снимали это на видео.

О происшествии в полицию сообщила мать пострадавшего. Проверяя ее обращение, полицейские обнаружили видеоролик, который распространялся в социальных сетях, и установили личности подозреваемых – учащихся местного лицея. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Один из подростков ранее уже являлся фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа.

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"Правонарушители в присутствии еще четырех несовершеннолетних свидетелей избили 11-летнего мальчика и под угрозой применения физического насилия заставили полностью раздеться. Свои противоправные действия подростки снимали на мобильный телефон", – рассказали в полиции.

В Одесской области школьники пытали маленького мальчика

В Одесской области школьники пытали маленького мальчика

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Это событие было квалифицировано правоохранителями по ч.2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины ("Пытки по предварительному сговору группой лиц").

В полиции отметили, что злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области школьника "изнасиловали" сверстники: вскрылись все подробности инцидента.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Одесса
Теги
пытки новости Одессы банда подростков
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