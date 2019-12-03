Первый снег устроил коллапс на севере Одесщины: Фото

Первый снегопад привел к многочисленным заторам и авариям на автодорогах севера Одесской области.
Полицейские предупреждают водителей о сложной ситуации на дорогах в связи с существенным ухудшением погоды и советуют не ездить на личном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Одесского региона (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Снег, местами дождь и гололед затрудняют движение транспорта на автодорогах в северном направлении региона - Кодымском, Подольском, Любашевском, Ширяевском, Балтском районах", - сказано в сообщении.
Снег привел к пробкам на дорогах Одесщины
ГУ Нацполиции в Одесской области
Полиция призывает водителей быть максимально внимательными и осторожными на дороге, строго соблюдать ПДД и помнить о взаимоуважении к другим участникам дорожного движения.
"Если вы все-таки попали в затруднительное положение на автодороге, звоните на спецлинию "102", – добавили в полиции.
Снег привел к пробкам на дорогах Одесщины
ГУ Нацполиции в Одесской области
Снег привел к пробкам на дорогах Одесщины
ГУ Нацполиции в Одесской области
Снег привел к пробкам на дорогах Одесщины
ГУ Нацполиции в Одесской области
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, днем 3 декабря в Украине случился армагеддон из-за первого снега. На автодорогах страны произошли больше сотни аварий.
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