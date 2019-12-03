Первый снег устроил коллапс на севере Одесщины: Фото

Первый снегопад привел к многочисленным заторам и авариям на автодорогах севера Одесской области.

Полицейские предупреждают водителей о сложной ситуации на дорогах в связи с существенным ухудшением погоды и советуют не ездить на личном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Одесского региона (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Снег, местами дождь и гололед затрудняют движение транспорта на автодорогах в северном направлении региона - Кодымском, Подольском, Любашевском, Ширяевском, Балтском районах", - сказано в сообщении.

Снег привел к пробкам на дорогах Одесщины ГУ Нацполиции в Одесской области

Полиция призывает водителей быть максимально внимательными и осторожными на дороге, строго соблюдать ПДД и помнить о взаимоуважении к другим участникам дорожного движения.

"Если вы все-таки попали в затруднительное положение на автодороге, звоните на спецлинию "102", – добавили в полиции.

Снег привел к пробкам на дорогах Одесщины ГУ Нацполиции в Одесской области

Снег привел к пробкам на дорогах Одесщины ГУ Нацполиции в Одесской области

Снег привел к пробкам на дорогах Одесщины ГУ Нацполиции в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, днем 3 декабря в Украине случился армагеддон из-за первого снега. На автодорогах страны произошли больше сотни аварий.

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