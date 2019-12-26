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26 декабря • обновлено в 14:01
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Море цветов и слезы: появились фото с похорон сгоревших в Одессе студенток

1.4т
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В Одессе утром 26 декабря попрощались с двумя жертвами пожара в колледже экономики и права – студентками Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Обеим девушкам было всего по 16 лет. Проститься с погибшими пришли родственники, друзья и однокурсники, а также обычные одесситы, пишет издание "УСИ".

В Одессе простились с двумя студентками, погибшими в пожаре

В Одессе простились с двумя студентками, погибшими в пожаре

usionline.com

После прощания с Юлией Маркиной все желающие поехали на автобусах в Красноселку под Одессой, где ее похоронят на местном кладбище. В свою очередь, Катю Пьяночкину похоронят в самой Одессе.

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Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

usionline.com

Напомним, что после трагедии OBOZREVATEL удалось пообщаться с отцом Кати, Вячеславом.

Он рассказал, что перед пожаром дочка находилась в аудитории на 4 этаже колледжа. Когда появились первые известия о пожаре, преподаватель решила выйти и посмотреть, что случилось. А Кате сказала, что если она не вернется, чтобы та бежала. Преподаватель спокойно взяла сумку и ушла. А девочка, когда поняла, что задыхается, стала звонить отцу и умолять: "Папочка, преподаватель вышла, а я задыхаюсь, спаси меня". Они вместе с подружкой бежали по лестнице, держась за руки. Но в какой-то момент Катя упала и выпустила руку, а подругу понесла волна ребят, которые тоже в панике неслись вниз и кричали. Катя осталась там и погибла.

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

usionline.com

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

usionline.com

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

usionline.com

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

usionline.com

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

usionline.com

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной

usionline.com

Фото с похорон Юлии Маркиной

Фото с похорон Юлии Маркиной

usionline.com

Фото с похорон Юлии Маркиной

Фото с похорон Юлии Маркиной

usionline.com

Фото с похорон Юлии Маркиной

Фото с похорон Юлии Маркиной

usionline.com

Фото с похорон Юлии Маркиной

Фото с похорон Юлии Маркиной

usionline.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
пожар новости Одессы
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Жах((((виновные должны быть наказаны!!!!
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