Море цветов и слезы: появились фото с похорон сгоревших в Одессе студенток

В Одессе утром 26 декабря попрощались с двумя жертвами пожара в колледже экономики и права – студентками Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.
Обеим девушкам было всего по 16 лет. Проститься с погибшими пришли родственники, друзья и однокурсники, а также обычные одесситы, пишет издание "УСИ".
В Одессе простились с двумя студентками, погибшими в пожаре
usionline.com
После прощания с Юлией Маркиной все желающие поехали на автобусах в Красноселку под Одессой, где ее похоронят на местном кладбище. В свою очередь, Катю Пьяночкину похоронят в самой Одессе.
Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной
usionline.com
Напомним, что после трагедии OBOZREVATEL удалось пообщаться с отцом Кати, Вячеславом.
Он рассказал, что перед пожаром дочка находилась в аудитории на 4 этаже колледжа. Когда появились первые известия о пожаре, преподаватель решила выйти и посмотреть, что случилось. А Кате сказала, что если она не вернется, чтобы та бежала. Преподаватель спокойно взяла сумку и ушла. А девочка, когда поняла, что задыхается, стала звонить отцу и умолять: "Папочка, преподаватель вышла, а я задыхаюсь, спаси меня". Они вместе с подружкой бежали по лестнице, держась за руки. Но в какой-то момент Катя упала и выпустила руку, а подругу понесла волна ребят, которые тоже в панике неслись вниз и кричали. Катя осталась там и погибла.
Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной
usionline.com
Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной
usionline.com
Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной
usionline.com
Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной
usionline.com
Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной
usionline.com
Фото с похорон Екатерины Пьяночкиной
usionline.com
Фото с похорон Юлии Маркиной
usionline.com
Фото с похорон Юлии Маркиной
usionline.com
Фото с похорон Юлии Маркиной
usionline.com
Фото с похорон Юлии Маркиной
usionline.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело.
Одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
Власти Одессы выделили пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета от 10 до 50 тыс. грн.
Чтобы избежать ответственности, начальник Главного управления ГСЧС по Одесской области Виктор Федорчак ушел в декрет, однако позднее все же был уволен.
21 декабря Кабмин Украины официально озвучил причину трагедии.
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