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19 февраля • обновлено в 18:32
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/ Происшествия

Молодой одессит убил себя на глазах пассажиров на вокзале Одессы

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Молодой мужчина погиб днем 19 февраля на железнодорожной станции Одесса-Главная.

32-летний житель области на глазах у людей вылез на трансформатор и ухватился за оголенный провод линий электропередач, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Мужчина погиб на одесском вокзале

Мужчина погиб на одесском вокзале

ГУ Нацполиции в Одесской области

От поражения током пострадавший скончался на месте происшествия.

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О трагедии в полицию сообщили очевидцы. В настоящий момент на вокзале работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе подростка спасли от самоубийства в СИЗО.

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ЧП в Одессе новости Одессы самоубийство
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