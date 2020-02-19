Мама с ребенком едва не стали жертвами неуправляемого авто на Одесщине. Видео

Двое людей чудом уцелели, не попав под колеса автомобиля, водитель которого на большой скорости потерял управление и еле вписался в поворот.

Происшествие, которое едва не обернулось трагедией, случилось на трассе в районе города Татарбунары на Одесщине и попало на видео, опубликованное Telegram-каналом Одесса.INFO (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На видео видно, как мать с ребенком идут по обочине вдоль трассы. На участке, где дорога делает поворот, их стремительно догоняет автомобиль ВАЗ, водитель которого, превысив скорость, явно не справляется с управлением. "Жигуленок", который носит из стороны в сторону, едва не сбивает двоих людей, экстремально вписываясь в поворот в самый последний момент.

Как видно на видео, "в рубашке" родились не только уцелевшие женщина и ребенок, но и сам гонщик. Избежав наезда на людей, он вырулил на дорогу и сумел избежать лобового столкновения на "встречке” с автомобилем Mazda, заднюю часть которой "жигуленок" задел по касательной. В итоге оба водителя, как и пешеходы, остались целыми.

Мама с ребенком едва не стали жертвами ДТП на Одесщине Telegram / Одесса.INFO (скрин)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области следователь полиции приехал оформлять ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на спецлинию "102" сообщили сами участники аварии, ожидавшие следственную группу.

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