Иностранец прилетел на отдых в Одессу с партией наркотиков на миллион. Фото

В Одессе СБУ обнаружила у наркокурьера из Европы кокаин на миллион гривен. Коллаж

Более полкилограмма кокаина нашли сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе у туриста из Европы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Оптовую партию "товара" злоумышленник вез по заказу местных наркоторговцев.

Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в личных вещах туриста при осмотре в Одесском международном аэропорту. Наркотики иностранец спрятал в банке из-под энергетиков.

Проведенные на месте экспресс-исследования показали, что в пакетах находился кокаин, а также мелкие партии экстази и каннабиса. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более миллиона гривен.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Иностранца задержали и сообщили о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие лица, причастные к наркотрафика.

У иностранца СБУ изъяла крупную партию наркотиков (Пресс-служба СБУ)

Наркотики злоумышленник прятал в банке из-под энергетиков (Пресс-служба СБУ)

В личных вещах туриста обнаружили полкилограмма кокаина (Пресс-служба СБУ)

Иностранца задержали и сообщили о подозрении (Пресс-служба СБУ)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в селе Александровка на специальном предприятии сотрудники СБУ сожгли в печи почти 4 тонны различных наркотиков. Эта партия состояла из веществ, которые выступали доказательствами в рамках расследования уголовных дел.

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