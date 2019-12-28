Голливуд отдыхает: гонки по ночной Одессе закончилась масштабным ДТП. Фото

Настоящий голливудский экшн потряс Одессу минувшей ночью. Гонка двух иномарок привела к масштабной аварии. Происшествие случилось на Тираспольском шоссе и обернулось разбитым авто и травмами для случайно проезжавшего мимо человека.

Глубокой ночью “Фольксваген” пытался догнать “Тойоту”, которая, уходя от погони, врезалась в “Ладу Калину”. Гонщиков это не остановило, несмотря на то, что водитель “Калины” в результате ДТП получил травмы, сообщает “7kanal” (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как рассказали журналистам очевидцы, после столкновения “Тойоты” с “Ладой” обе иномарки помчались дальше. На большой скорости автомобили пролетели еще несколько сотен метров и притормозили. В этот момент из "Тойоты" на ходу выпрыгнул водитель и скрылся, а неуправляемое авто влетело в фуру.

Гонки по ночной Одессе закончились двойным ДТП с пострадавшим 7kanal.com.ua

Гонки по ночной Одессе закончились двойным ДТП с пострадавшим 7kanal.com.ua

Гонки по ночной Одессе закончились двойным ДТП с пострадавшим 7kanal.com.ua

Затем к пустой "Тойоте" подбежали водитель и трое пассажиров “Фольксвагена” и попытались достать из машины большой чемодан, но этого им не дали сделать очевидцы, которые к тому моменту уже вызвали полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря на трассе Одесса-Рени в районе села Утконосовка в условиях сильного тумана произошло жуткое ДТП. Грузовик "Форд" насмерть сбил пешехода, а после лоб в лоб врезался в легковой автомобиль. Водитель легковушки также погиб, его тело пришлось вырезать из салона.

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