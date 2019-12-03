Два района Одессы остались без воды из-за ЧП, еще тысячи домов - без света: адреса

Два района Одессы остались без водоснабжения из-за аварии в сетях "Одессаоблэнерго". Поломка, возникшая на кабельных каналах "Облэнерго", обесточила насосную станцию "Главная" и здание водоканала.
По состоянию на 10 утра 3 декабря отсутствует водоснабжение в Приморском и Малиновском районах Одессы. Связи с колл-центром водоканала также нет из-за отсутствия электричества.
Одесситы остались без воды и света
048.ua (иллюстрация)
Когда подача воды будет возобновлена, пока неясно.
"Это вопрос к Облэнерго, это их авария. Ожидаем от энергетиков более подробную информацию о сроках восстановления", - сообщил OBOZREVATEL пресс-секретарь "Инфоксводоканала" Сергей Чабан.
Кроме отсутствия воды во многих домах Одессы также нет света. Из-за планового отключения 3 декабря без электроснабжения остались 1903 жилых дома.
Компания "Одессаоблэнерго" проводит ремонты электросетей. Больше всего отключений в некоторых кварталах центра Одессы, а также на Слободке, Черемушках, Даче Ковалевского, Чубаевке и в микрорайоне Курсаки.
Одесситы остались без воды и света
Одессаоблэнерго (скрин)
Одесситы остались без воды и света
Одессаоблэнерго (скрин)
Одесситы остались без воды и света
Одессаоблэнерго (скрин)
Одесситы остались без воды и света
Одессаоблэнерго (скрин)
Одесситы остались без воды и света
Одессаоблэнерго (скрин)
Как сообщал OBOZREVATEL, жители центральной части Одессы остались без теплоснабжения из-за аварии на теплосетях, отремонтировать которые коммунальщики не могут из-за некоего "секретного" кабеля СБУ.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram