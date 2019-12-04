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4 декабря • обновлено в 13:36
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/ Происшествия

Десятки пострадавших, среди них пожарные: новые фото и подробности огненного армагеддона в Одессе

6.5т
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Десятки людей пострадали из-за масштабного пожара в центре Одессы утром 4 декабря.

Все подробности о пожаре читайте здесь.

По состоянию на 11:40 сотрудники ГСЧС не могут потушить пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25. Огонь охватил уже четыре этажа из шести, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места ЧП (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Масштабный пожар в одесском колледже

Масштабный пожар в одесском колледже

Десятки пострадавших, среди которых преподаватели и учащиеся, увезла скорая помощь. Также пострадали минимум двое пожарных.

В настоящее время к месту пожара прибывают все новые машины "скорой".

Масштабный пожар в одесском колледже

Масштабный пожар в одесском колледже

Масштабный пожар в одесском колледже

Масштабный пожар в одесском колледже

Масштабный пожар в одесском колледже

Масштабный пожар в одесском колледже

Масштабный пожар в одесском колледже

Масштабный пожар в одесском колледже

Масштабный пожар в одесском колледже

Масштабный пожар в одесском колледже

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 4 декабря в одесском колледже вспыхнул огромный пожар. В этот момент в здании находились сотни людей. Из-за пожара троллейбусные маршруты №1, 3, 5, 7, 9 и 14 не функционируют, троллейбус №10 идет только до вокзала.

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Место
Украина Одесса
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Махно Володимир
Махно Володимир
лучше бы сгорела юридическая академия кивалова! этот рассадник зла, коррупции и никчемности!
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