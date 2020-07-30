АТОшник обвинил одесских копов в избиении: пинали ногами, засыпали в рот бычки

Ветеран АТО Тарас Чернявский заявил об избиении полицейскими города Болград Одесской области.

Как сообщила "Украинская служба информации", бывший военнослужащий еще в мае подал заявление в полицию об исчезновении его супруги и двоих детей 5 и 3 лет. Копы якобы избили мужчину, когда тот, по его словам, в очередной раз пришел в полицию разузнать о ходе дела.

Конфликт с правоохранителями произошел, когда мужчина выходил из участка (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Когда я выходил, сотрудник полиции кинул в лицо мне бычок от сигареты. Я ему сделал замечание и пошел дальше. Он крикнул – "Стой!" Я когда развернулся, меня сбили с ног и ударили в голову.

Меня били ногами. Один сотрудник полиции открывал мне рот, а другой засыпал землю и бычки туда. Потом забрызгали баллончиком и заковали в наручники", – заявил Чернявский.

С травмами он обратился в Болградскую районную больницу. "Пациент был доставлен с жалобами на головные боли и боли в правом бедре. При осмотре и проведении обследования была выявлена закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины головы, ушиб правого бедра", – рассказал заместитель директора по медицинской части Болградской ЦРБ Виктор Диши.

Следы побоев. УСИ

Следы побоев. УСИ

Следы побоев. УСИ

В полиции в свою очередь сообщили, что жена потерпевшего находится в центре реабилитации жертв домашнего насилия. Она обвиняет Чернявского в регулярном избиении ее и детей, а также в изнасиловании. Военный все обвинения жены отрицает.

Копы утверждают, что к Чернявскому применили силу, потому что он сам спровоцировал конфликт.

Соседи пострадавшего рассказали: с виду семья Чернявских жила мирно, никаких криков из квартиры они не слышали, жена и дети всегда выглядели опрятными.

"Они всегда все вчетвером гуляли на площадке. Он так хорошо относился к детям, да и жена его ни разу не жаловалась ни на что, и в квартире всегда было тихо. Я ничего плохого о них сказать не могу", – рассказала соседка Елена.

Тарас Чернявский. УСИ

За неповиновение полицейским на Тараса Чернявского открыли производство. По обвинениях в избиении в Болградской полиции проводят служебную проверку. Двух полицейских на время расследования отстранили от обязанностей.

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