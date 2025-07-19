Жилые дома стали "объектами ВПК": в РФ снова соврали о целях атаки по Украине

Министерство обороны РФ выдало очередное циничное заявление после массированного ракетно-дронового удара по территории Украины. В террористическом ведомстве заявили, что целью обстрела якобы были "объекты военно-промышленного комплекса".

Видео дня

На самом же деле вследствие российской атаки в Украине снова повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской и социальной инфраструктуры. Сводку по результатам террористических ударов минобороны РФ опубликовало в Telegram.

Российские оккупанты похвастались, что снова нанесли оп Украине "групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами". По легенде путинских террористов, целью атаки якобы стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.

На самом же деле вследствие ночного массированного удара и продолжения обстрелов в течение дня 19 июля были повреждены гражданские объекты, а среди мирного населения есть жертвы и пострадавшие. Преимущественно удары были направлены на Павлоград, Одессу, Шостку, Житомир, Днепр и Полтаву. Также взрывы было слышно в Запорожье, Кривом Роге и в Ривненской области.

В Павлограде в результате атаки вспыхнули пожары, разрушениям подверглись пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. В Днепре и Днепровском районе возникли пожары, в Синельниковском районе разрушениям подверглись два частных дома.

Город Шостку в Сумской области путинские войска атаковали авиабомбами. Вследствие теракта разрушен объект инфраструктуры. Также были повреждены два многоэтажных жилых дома и четыре частных.

В Одессе ночью 19 июля россияне били по гражданской инфраструктуре. В городе вспыхнула жилая многоэтажка, до десяти многоквартирных домов, а также медлаборатория, магазины, салон красоты, заведения питания подверглись разрушениям. Известно об одном погибшем человеке и по меньшей мере шести пострадавших.

Напомним, РФ массированно ударила дронами по Одессе. В городе вспыхнула многоэтажка, есть жертва и пострадавшие.

Ранее сообщалось, что россияне накануне атаковали Сумы, три человека ранены. Дрон, который захватчики использовали для атаки на гражданских, был начинен шрапнелью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!