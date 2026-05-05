Заметные признаки повреждений: появились спутниковые снимки завода в Чебоксарах после попадания ракет 'Фламинго'. Фото

Появились первые спутниковые снимки последствий удара по заводу в столице Чувашской республики РФ Чебоксарах. В частности, на снимках видно масштабное возгорание внутри и снаружи корпуса. Также заметно работающий строительный кран, вероятно для демонтажа конструкций или разбора завалов.

Фото обнародовало Радио Свобода. В свою очередь украинские OSINT-сообщества из указанных снимков сделали вывод, чтоукраинская ракета попала в переднюю часть корпуса завода.

Эксперты считают, что крылатая ракета FP-5 Flamingo попала под углом в переднюю частьглавного корпуса, защищенного антидроновими сетками. Такая защищенность корпуса свидетельствует о стратегической важности здания.

Кроме того, два беспилотника АН-196 "Лютый" поразили другое здание завода, вызвав возгорание.

Пока полностью оценить уровень повреждений завода нет возможности.

В ночь на вторник, 5 мая, российские Чебоксары оказались под ударом украинских ракет. Их целью стало предприятие АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро" – объект военно-промышленного комплекса РФ.

По сообщению Генштаба, этот завод занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности адаптивных антенных решеток "Комета". Все перечисленное применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в крылатых и баллистических ракетах, унифицированных модулях планирования и коррекции для авиабомб и другом вооружении российских агрессоров.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил атаку Вооруженных сил Украины, однако о поражении военно-промышленного предприятия не сообщил.

Президент Украины Владимир Зеленский, подтверждая нанесение дальнобойного удара по целям в городе Чебоксары, отметил, что удар был осуществлен с применением новых крылатых ракет в рамках операции Deep Strike.

АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах уже подвергался атакам украинских военных в ходе войны России с Украиной. Так, 18 февраля жители Чебоксар сообщили о многочисленных взрывах в городе. Тогда беспилотники тоже атаковали "ВНИИР-Прогресс".

А после атаки 9 июня прошлого года это предприятие временно приостанавливало работу.

