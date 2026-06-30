Захарова обвинила НАТО в разработке дальнобойного оружия для Украины: под угрозой аэродромы и авиабазы

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отличилась новыми заявлениями в адрес НАТО, которое, по ее мнению, "утрачивает остатки рациональности". Она обвинила Североатлантический альянс в том, что тот вместе с Украиной якобы разрабатывает оружие для поражения авиабаз России, в том числе в глубине территории страны-агрессора.

Видео дня

Заявление Захаровой 29 июня опубликовали на официальных ресурсах МИД РФ. Она сослалась на данные о запуске тендера по разработке продвинутых систем вооружений на основе опыта войны в Украине, которые якобы опубликовали на страницах структурных подразделений НАТО.

"Из пояснений недвусмысленно вытекает, что соответствующие оружейные разработки задумываются прежде всего в интересах ВСУ с явным прицелом на их скорейшее задействование для реализации конкретных и весьма амбициозных боевых задач, которые Киев при активной поддержке стран НАТО безуспешно пытается решать в ходе текущего конфликта с Россией", – заявила Захарова.

По ее словами, данный проект продвигается Командованием НАТО по трансформации при участии совместного с Украиной Центра анализа, подготовки и образования.

Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории РФ.

Среди обозначенных требований к потенциальному вооружению – "полная автономность" и сохранение боевой устойчивости в условиях блокировки навигационных сигналов, а также интеграция элементов искусственного интеллекта, в том числе в части наведения на цели. При этом допускается отсутствие "непрерывного человеческого контроля" за соответствующими средствами поражения, а дальность их применения фактически не ограничивается.

"Набирает обороты поступательная интеграция деятельности командных подразделений НАТО и соответствующих структур киевского режима в части совместного поиска, разработки и внедрения боевых решений для применения против России при одновременном сращивании военно-промышленных комплексов Украины и стран альянса. Причем последние по сути обеспечивают Киеву стратегический тыл", – констатировала Захарова.

Она заявила, что это дает российским военным дополнительные основания "демонстрировать повышенное внимание" к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против РФ вооружений.

"Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшего эскалационного развития", – сказала представитель МИД.

Как писал OBOZ.UA, СБУ нанесла удары по системам ПВО и военным аэродромам противника в Крыму. Они пришлись по военному городку вблизи Керчи и в районе аэродрома "Гвардейское", откуда оккупанты запускают по Украине ракеты "Шахеды". В СБУ также сообщили об ударах по ангарам с авиатехникой на аэродроме "Саки" и по средствам ПВО в районе Керчи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!