ВСУ заявили об ударе по Белгородской дамбе: оккупанты пожаловалась на подтопление позиций. Фото, видео

Украинские дроны атаковали дамбу Белгородского водохранилища, повредив ее. Вследствие этого уже начало затапливать блиндажи российских военных на территории области.

Видео дня

Об этом 26 октября сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр". Дамбу поразили БПЛА 1-го отдельного Центра СБС (трансформированный 14-й полк СБС).

"Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебного пендюля уровень упал пока на 100 см... Говорят, что в блиндажах в районе села Графовка, военным червям находиться не уютно. Местные радуются: "Теперь у нас не окопы, а каналы!" – написал "Мадяр".

Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе подтоплено 10 участков. Из-за этого, по данным СМИ, под угрозой оказались подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС РФ, действовавшие на Волчанском направлении.

В 16-м армейском корпусе Вооруженных сил Украины тоже отметили сообщения росСМИ о том, что на Белгородщине начало подтапливать блиндажи россиян, расположенные в Графовке и ниже по течению.

Там прокомментировали ситуацию на Волчанском направлении, где противнику удалось достичь локальных успехов ценой больших потерь. Некоторые подразделения РФ почти полностью потеряли боеготовность.

"На сегодня ситуация складывается уже не в пользу россиян. После удара по Белгородской дамбе, последняя начала пропускать воду. Как сообщают медиа россиян, только за один день уровень воды в хранилище упал на 1 метр. Как говорится – пошла вода в дом, точнее – в Северский Донец, уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у россиян.

Но главное – значительно усложняется вражеская логистика. Еще и листья облетели. Так что подразделения, которые успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил. Так что ждем пополнения обменного фонда", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Белгородской области России частично почувствовали, что такое война, и в телефонных разговорах жалуются на регулярные атаки БПЛА. Звуки полета дронов, работа ПВО и взрывы – уже привычные будни для российского приграничья.

