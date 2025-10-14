'День прожил – и слава Богу. Безысходность просто': жители Белгородщины жалуются на начатую Путиным войну

Жители Белгородской области России частично почувствовали, что такое война, и в телефонных разговорах жалуются на регулярные атаки БПЛА. Звуки полета дронов, работа ПВО и взрывы – уже привычные будни для российского приграничья.

Видео дня

Телефонный разговор россиян, который это ярко иллюстрирует, опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Аудио было обнародовано 13 октября на YouTube-канале ведомства.

На Белгородщине плачутся из-за "СВО"

"Это, знаешь, безысходность просто!" – возмущалась россиянка, разговаривая со знакомым. В ГУР пошутили, что жители региона "в апатии" из-за развязанной Кремлем войны.

Жительница области рассказывала о запусках десятков украинских беспилотников. "Представляешь себе?! Смотрю: летит! И куда он пролетит, и что он сделает, на что он нацелен?" – жаловалась она.

Женщина сделала печальный вывод. "День прожил – и слава тебе, господи. От так теперь у нас получается. Вот дожили – вот до чего, молодцы..." – заявила она с ноткой сарказма.

Пресс-служба украинских разведчиков отметила, что мысли среди населения российской провинции становятся все более депрессивными из-за войны, которую начала РФ.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – предупредили наши защитники.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно в Главном управлении разведки опубликовали радиоперехват, в котором российский оккупант жаловался на отсутствие ротаций даже для раненых. Себя и своих сослуживцев он называл "инвалидами с одним автоматом".

– В другом перехвате разговора военнослужащий ВС РФ плакался, что у него с товарищами "два уха на троих".

