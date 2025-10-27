'Вот и все': Лавров цинично заявил, что Россия 'не нарушала' Будапештский меморандум

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не нарушала Будапештский меморандум. В попытке оправдать российскую агрессию он перекрутил суть документа, который в 1994-м году подписали Украина, Россия, Великобритания и США.

Так, по словам Лаврова, в Будапештском меморандуме якобы шла речь о неприменении ядерного оружия против неядерных государств, среди которых и Украина.

"Там говорится, что Украина, равно как и другие бывшие советские республики, отказавшиеся от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные государства предоставляют неядерным государствам. Вот и все. Это все. Согласно этим гарантиям, ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", – сказал глава МИД РФ.

На самом же деле в тексте Меморандума говорится, что РФ, Великобритания и США "подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины".

Также все три страны обязались "воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций".

РФ, Британия с Штаты также обязались воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.

Таким образом, Россия грубо Будапештский меморандум, с 2014 года осуществляя агрессию против Украины, а с 2022 года начав полномасштабное вторжение.

Как РФ пытается оправдать свою агрессию

По словам Лаврова, параллельно с подписанием Будапештского меморандума стороны согласовали и декларацию, где закреплялись принципы ОБСЕ – в частности, обязательства по соблюдению прав национальных меньшинств, демократии и свободы слова.

В Москве считают, что Украина якобы нарушила эти принципы, и используют это как аргумент для оправдания своей агрессии.

"Все эти обязательства, которые были отражены в документах ОБСЕ и подтверждены в рамках принятия Будапештского меморандума, были грубо нарушены киевским режимом", – заявил Лавров.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня 1996 года Украина передала России последние "унаследованные" от СССР ядерные ракеты и официально стала безъядерным государством. Согласно условиям Будапештского меморандума наше государство отказалось от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

Украинские ядерные боеголовки забрала себе Россия, нам же взамен достались "гарантии независимости, суверенитета и территориальной неприкосновенности Украины" со стороны подписантов меморандума – которые, как показали события 2014-го, а затем и 2022 годов, оказались пустыми словами.

Мы рассказывали о том, какой ядерный арсенал имела Украина, почему она от него отказалась и имеет ли теоретические шансы восстановить статус ядерной державы на фоне российской агрессии.

