Украина уже 29 лет без ядерного оружия: что было в нашем арсенале

1 июня 1996 года Украина передала России последние "унаследованные" от СССР ядерные ракеты и официально стала безъядерным государством. Согласно условиям Будапештского меморандума наше государство отказалось от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

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Украинские ядерные боеголовки забрала себе Россия, нам же взамен достались "гарантии независимости, суверенитета и территориальной неприкосновенности Украины" со стороны подписантов меморандума – которые, как показали события 2014-го, а затем и 2022 годов, оказались пустыми словами. Какой ядерный арсенал имела Украина, почему она от него отказалась и имеет ли теоретические шансы восстановить статус ядерной державы на фоне российской агрессии – читайте в материале OBOZ.UA.

Третий в мире: каким был ядерный потенциал Украины

После распада СССР на территории молодой независимой Украины остался третий по величине в мире ядерный арсенал. По количеству ядерных боеголовок наше государство тогда уступало только США и России.

Так, на территории Украины находились:

176 межконтинентальных баллистических ракет в составе 43-й ракетной армии: 130 жидкотопливных СС-19 (по шесть боеголовок каждая) и 46 твердотопливных СС-24 (по десять боеголовок каждая) в шахтных пусковых установках,

стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 (от 30 до 43),

ядерные боезаряды стратегического оружия (от 1514 до 2156),

тактические ядерные боезаряды (от 2800 до 4200).

При этом управление стратегическим ядерным оружием осталось у Москвы. Как вспоминал в свое время ныне покойный первый президент Украины Леонид Кравчук, Россия категорически отказала ему в попытках получить техническую возможность блокировать несогласованный с Киевом запуск ядерных ракет с украинской территории.

"Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армии. Он мог выполнять или не выполнять мои просьбы. А об указаниях вообще речь не шла", – говорил Кравчук.

Зато тактическое ядерное оружие мы могли бы использовать для самозащиты, однако Москва заранее позаботилась о том, чтобы лишить нас такой возможности.

"Стратегическое ядерное оружие контролировала Россия. А тактическое оружие Россия вывезла до первого июня 1992 года, потому что понимала, что тактическое оружие мы могли хранить и использовать", – отмечал народный депутат Украины I созыва Юрий Костенко.

"На территории Украины было очень много тактических боеприпасов, возможно, более 4 000, точное количество до сих пор не знаем. Тактическое вооружение Украина могла проконтролировать, потому что оно не требует специальных кодов. Там решение принималось так: командир корпуса имеет сейф, в сейфе пакет с указанными целями, и командир корпуса принимает решение на случай войны. Они по радиусу действия до 1000 км, это было бы идеальное средство сдерживания для Украины", - добавлял в свое время в интервью ВВС Украина профессор Института международных отношений КНУ им.

Почему Украина отказалась от ядерного оружия

Несмотря на то, что еще в принятой 16 июля 1990 года Верховной Радой УССР Декларации о государственном суверенитете отмечалось, что Украина провозглашает намерение стать нейтральным, внеблоковым государством и обязуется придерживаться трех неядерных принципов: не применять, не производить и не приобретать ядерное оружие – одним из ключевых факторов отказа от ядерного потенциала для Киева стало внешнее давление. Главным образом – со стороны США и России.

С 1992 года в Киев зачастили американские и российские делегации. Вашингтон предлагал Киеву уничтожить весь ядерный арсенал, Москва – отдать все ядерное оружие ей. Именно под предлогом "уничтожения" на территорию РФ еще до конца мая того года были вывезены все украинские тактические ядерные боеприпасы. Далее же, путем присоединения Украины к Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, россияне забрали и стратегическую "ядерку".

В частных разговорах с грузинским коллегой Эдуардом Шеварнадзе Кравчук тогда жаловался, что США "выкручивают ему руки", требуя, чтобы тактическое и стратегическое ядерное вооружение Украины было немедленно передано России. Публично же он 7 мая 1992 года отправил в США письмо с заверением, что "Украина обеспечит уничтожение всего ядерного оружия, включая стратегическое наступательное оружие, размещенное на ее территории". Против такого шага выступал тогдашний премьер-министр, а впоследствии преемник Кравчука на посту президента Леонид Кучма. В частности, в речи в Верховной Раде в 1993 году он отстаивал сохранение в Украине самой эффективной и мощной составляющей украинского ядерного потенциала – 46 твердотопливных МБР СС-24 (460 ядерных боеголовок), которые могли храниться очень долго.

В 1992 году по инициативе Вашингтона в Киеве была проведена серия трехсторонних исследовательских встреч: Украина, Россия и США. В ходе обсуждений американцы предложили рассмотреть возможность оплаты процесса ядерного разоружения Украины, а также определенную компенсацию для России. Массандровскими соглашениями от 3 сентября 1993 года предусматривались пути и основные принципы утилизации ядерного оружия, расположенного на территории Украины, а также порядок осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов, расположенных на территориях Украины и РФ.

16 ноября 1994 года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В обмен на согласие Киева избавиться от всего ядерного оружия крупнейшие ядерные державы должны были гарантировать Украине безопасность и исключение любых форм агрессии или давления.

Эти "гарантии" со стороны РФ, Великобритании и США были закреплены в Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 года. Перечисленные государства-участники должны были уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от любых проявлений агрессии в отношении Украины, в том числе и от экономического давления.

Последние свои ядерные ракеты Украина передала России 1 июня 1996 года и со 2 июня официально потеряла ядерный статус.

Известно также, что в 1999 году 8 самолетов Ту-160 и 3 самолета Ту-95МС Украина отдала России в счет задолженности за газ. России за газ. Затем было уничтожено еще 9 самолетов Ту-160 и 21 самолет Ту-95МС, еще по одному образцу самолетов указанного типа осталось в музее дальней авиации города Полтава. Такие сложные и дорогостоящие операции были, по сути, проведены в Украине до 2000 года со всеми 176 ШПУ и МБР.

По общим оценкам, расходы на это для США составляли около одного миллиарда долларов: за свою "ядерку" Украина получила топлива на атомные станции примерно на 980 млн долларов.

Примеру Украины, добровольно отказавшейся от статуса ядерного государства, а с ним, как показали последующие события – и от собственной безопасности, другие государства не последовали.

А 20 лет спустя один из "гарантов", Россия, аннексировал украинский Крым и начал гибридную агрессию на Донбассе, а еще через восемь – РФ пошла на нашу войну полномасштабной войной.

Может ли Украина восстановить ядерный статус

Несмотря на споры о том, какое именно ядерное оружие Украина могла бы теоретически использовать для самозащиты, а какое - только хранила, после начала войны с Россией почти ни у кого не осталось сомнений: если бы наше государство сохранило статус ядерного – российская агрессия вряд ли произошла бы.

Однако история не знает сослагательного наклонения. И заявления на официальном уровне о невыполнении "гарантами" обязательств, закрепленных Будапештским меморандумом, считают в Chas News, вовсе не имеют целью задекларировать намерения восстановить утраченный ядерный потенциал Украины. Речь шла скорее о том, что наше государство нуждается в реальных гарантиях безопасности, если уж "будапештские" оказались пустыми.

Если же отбросить тот факт, что цивилизованный мир почти наверняка ни при каких условиях не позволит Украине снова стать ядерной державой и будет препятствовать этому всеми возможными способами, включая санкционное давление – всегда остается цена вопроса.

Кравчук в свое время говорил, что во времена его президентства расходы на восстановление ядерного арсенала оценивались в около 45 млрд долларов, в 2017-м же он назвал сумму в 100 млрд.

Зато некоторые эксперты отмечают: в случае решения о восстановлении ядерного потенциала Украине не пришлось бы начинать с "нуля". Ведь в Украине есть два предприятия по добыче и переработке урана, завод по производству тяжелой воды, технология разработки электронных компонентов и специальная техника для измерения изотопного состава ядерных материалов.

При таких исходных данных на разработку технологии, восстановление производственных мощностей и наверстывание того, чего не хватает, наше государство должно было бы тратить в течение 5-7 лет по 200-300 млн долларов в год.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, когда Украина смогла бы создать собственное ядерное оружие и чего для этого не хватает. По оценкам экспертов, от политического решения до появления собственного "ядерного щита" наше государство отделяло бы около 5 лет.

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