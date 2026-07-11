В Таганрогском заливе БПЛА атаковали четыре судна: среди них — танкер

В Таганрогском заливе украинские беспилотники атаковали четыре гражданских судна различного назначения, в том числе танкер, перевозивший метанол. В результате удара погиб один член экипажа технического судна. На данный момент утечки опасного вещества не зафиксировано.

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Российская сторона утверждает, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников. Об атаке сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар в Telegram-канале.

Под удар попали четыре судна различного назначения, находившиеся в Таганрогском заливе. Одним из них стал танкер, перевозивший метанол. Судя по снимкам, попали в место хранения топлива.

Все суда получили лишь незначительные повреждения. Также сообщается, что других пострадавших, кроме погибшего матроса технического судна, нет.

Помимо акватории Таганрогского залива, атаки беспилотников, по утверждению российской стороны, были направлены на Таганрог, Азовский и Неклиновский районы Ростовской области. В ходе отражения воздушной атаки, как утверждают в РФ, было уничтожено более полутора десятков БПЛА.

Недавно в России раздавались взрывы, особенно громко, в частности, в Краснодарском крае и в Ростовской области. В первом из этих двух регионов, по сообщениям местных жителей, был атакован Ильский НПЗ, там вспыхнул пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генеральном штабе ВСУ подвели итоги очередных дальнобойных ударов по военным и нефтепромышленным объектам в России. Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал "Курганнефтепродукт" в Таганроге Ростовской области.

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